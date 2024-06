El líder supremo de Irán pide una participación "máxima" en las presidenciales del viernes

En esta imagen publicada por el sitio web oficial del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habla durante una ceremonia por el 35 aniversario de la muerte del fallecido líder del país, el ayatolá Jomeini, en su santuario en Teherán, Irán, el lunes 3 de junio de 2024. (Oficina del líder supremo iraní via AP)

Aunque no mencionó a ningún candidato concreto, los comentarios del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, parecían una crítica directa al único aspirante reformista en campaña, el cirujano cardiaco Masoud Pezeshkian, de 69 años. En discursos recientes, Pezeshkian ha instado a Irán a regresar al acuerdo nuclear de 2015 y acercarse más a Occidente.

“El que tiene la más mínima oposición a la revolución, (...) al sistema islámico, no es útil para ustedes”, dijo Jamenei. “La persona que está apegada a Estados Unidos e imagina que sin el favor de Estados Unidos no es posible dar un paso en el país, no será un buen colega con ustedes”.