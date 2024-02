El fuego nuevo: la ceremonia con la que el pueblo purépecha de México recibe el año nuevo

Un indígena purépecha lleva madera y un palo mientras camina con un grupo desde Erongarícuaro, donde los residentes mantuvieron viva una llama durante un año, hasta Ocumicho en el estado de Michoacán, México, el martes 30 de enero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los indígenas purépechas celebran una ceremonia del Fuego Nuevo para marcar el inicio del nuevo año, basado en un antiguo calendario lunar, en Ocumicho, estado de Michoacán, México, poco antes de la medianoche del jueves 1 de febrero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres indígenas purépechas alimentan sus incensarios de copal con carbón caliente durante una parada de descanso mientras caminan desde Erongarícuaro, donde los residentes mantuvieron viva una llama durante un año, hasta Ocumicho en el estado de Michoacán, México, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los indígenas purépechas llevan una llama a través de las montañas, desde Erongarícuaro, donde los residentes mantuvieron viva la llama durante un año, hasta los residentes de Ocumicho en el estado de Michoacán, México, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer indígena purépecha enciende un incienso de copal durante una parada de descanso en las montañas de un grupo que camina desde Erongarícuaro, donde los residentes mantuvieron viva una llama durante un año, hasta Ocumicho en el estado de Michoacán, México, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Músicos indígenas purépechas tocan durante una peregrinación para llevar una llama a través de las montañas, desde Erongarícuaro, donde los residentes mantuvieron viva la llama durante un año, hasta Ocumicho en el estado de Michoacán, México, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer indígena purépecha lanza confeti durante una parada de descanso de un grupo que camina desde Erongarícuaro, donde los residentes mantuvieron viva una llama durante un año y la llevan a Ocumicho en el estado de Michoacán, México, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los indígenas purépechas terminan de celebrar una ceremonia en honor al sol en Ocumicho, la mañana después de caminar desde Erongarícuaro con una llama que su comunidad había mantenido viva durante un año en el estado de Michoacán, México, el jueves 1 de febrero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres indígenas purépechas queman incienso de copal durante una parada de descanso mientras caminan desde Erongarícuaro, donde los residentes mantuvieron viva una llama durante un año, hasta Ocumicho en el estado de Michoacán, México, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved