El expresidente chileno Sebastián Piñera murió de asfixia por sumersión; él piloteaba

Cecilia Morel, viuda del exmandatario chileno Sebastián Piñera, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, a la derecha, juntos ante la llegada del ataúd con los restos de Piñera al aeropuerto de Santiago, Chile, el miércoles 7 de febrero de 2024. El dos veces presidente de Chile murió el 6 de febrero en un accidente de helicóptero a sus 74 años. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un retrato del fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera en el punto de homenaje colocado en la sede del partido Renovación Nacional, mientras una mujer firma en el libro de condolencias, en Santiago, Chile, el martes 6 de febrero de 2024. El dos veces presidente chileno murió el martes en un accidente de helicóptero a los 74 años. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los restos del expresidente chileno Sebastián Piñera llegan al aeropuerto y después irán al Congreso en Santiago, Chile, el miércoles 7 de febrero de 2024. El dos veces presidente de Chile murió el 6 de febrero en un accidente de helicóptero a sus 74 años. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Personas dejan flores en la casa del fallecido expresidente chileno Santiago Piñera en Santiago, Chile, tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento en un accidente de helicóptero el martes 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Matías Basualdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Cecilia Morel, viuda del exmandatario chileno Sebastián Piñera, junto al presidente Gabriel Boric tras la llegada al aeropuerto de los restos de Piñera, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Santiago, Chile. El dos veces presidente de Chile murió el 6 de febrero en un choque de helicóptero. Tenía 74 años. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente chileno, Sebastián Piñera, a su salida de una ceremonia en la que presentó a su nuevo gabinete de gobierno en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el 28 de octubre de 2019. Piñera murió el 6 de febrero de 2024 en un accidente de helicóptero en Lago Ranco, Chile, según confirmó la ministra de Interior, Carolina Tohá en una intervención en televisión. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.