El Día de Muertos en México a través de los sentidos

Personas posan para las fotos cerca de una exhibición por el Día de Muertos en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México, el martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Visitantes con sus caras pintadas como catrinas posan para la foto por la celebración del Día de Muertos en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México, el martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una figura de una catrina en representación del revolucionario mexicano Pancho Villa por la celebración del Día de Muertos en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México, el martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Personas toman fotos de una exhibición por el Día de Muertos en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México, el martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.