El dengue avanza en Perú en zonas pobres con carencia de agua y ante mayor temperatura por El Niño

Jenny Chiroque, infectada con dengue, sentada en una cama en el hospital de La Merced en Paita, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus regiones el 26 de febrero ante el aumento de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

Solución salina colocada sobre una bandeja, utilizada para los enfermos de dengue, en el hospital de La Merced en Paita, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Un hombre espera su turno para rellenar de agua varios recipientes en Piura, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus regiones el 26 de febrero ante el aumento de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

Un trabajador de salud sale de una casa tras fumigar contra mosquitos para ayudar a mitigar la expansión de los casos de dengue en el barrio de Las Peñitas de Talara, Perú, el viernes 1 de marzo de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus regiones el 26 de febrero ante el aumento de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

Un mujer sujeta a su perro durante la campaña de fumigación contra mosquitos para ayudar a mitigar la expansión de los casos de dengue en el barrio de Las Peñitas de Talara, Perú, el viernes 1 de marzo de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus regiones el 26 de febrero ante el aumento de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

Una enfermera atiende a una paciente con dengue en el hospital de La Merced en Paita, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus regiones el 26 de febrero ante el aumento de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

Un hombre espera su turno para rellenar de agua varios recipientes en Piura, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus regiones el 26 de febrero ante el aumento de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

Santos Chiroque lleva rodando a su casa un bidón de agua en Santa Rosa, Chulucanas, Perú, uno de los territorios declarados en emergencia por el aumento de casos de dengue, el miércoles 28 de febrero de 2024. Una vez a la semana, residentes de esta zona rellenan sus recipientes con agua de un camión cisterna y la usan para sus necesidades básicas. (AP Foto/Martín Mejía)

Un niño corre por delante de varios recipientes al frente de una casa, esperando el camión que lleva agua para llenarlos, en el barrio de Los Polvorines de Piura, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus regiones el 26 de febrero ante el aumento de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)