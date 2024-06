El Consejo de Guardianes de Irán permite a 6 candidatos optar a la presidencia y veta a Ahmadinejad

El presidente del parlamento iraní, el estricto Mohammad Bagher Qalibaf, se sienta mientras registra su nombre como candidato para las elecciones presidenciales del 28 de junio en el Ministerio del Interior, en Teherán, Irán, el lunes 3 de junio de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved