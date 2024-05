El Congreso de El Salvador prorroga por 26 veces el régimen de excepción para combatir las pandillas

Varias personas sentadas en la entrada de una tienda custodiada por un militar en San Antonio Los Ranchos, El Salvador, el lunes 25 de marzo de 2024. El Congreso salvadoreño aprobó el jueves 9 de mayo de 2024 la 26ta prórroga del régimen de excepción, uno de los pilares del gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las bandas criminales. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved