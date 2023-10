El canciller alemán condena el ataque a una sinagoga en Berlín y promete protección para los judíos

Policías alemanes montan guardia ante el complejo de la comunidad Kahal Adass Jisroel, que incluye una sinagoga, un kínder y un centro comunitario, en el centro de Berlín, Alemania, el miércoles 18 de octubre de 2023. La comunidad Kahal Adass Jisroel dijo que su sinagoga en el vecindario berlinés de Mitte había sido atacada con dos dispositivos incendiarios. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved