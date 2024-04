El ataque iraní a Israel planteó el temor a una guerra mayor, pero todos los bandos ganaron algo

Un manifestante sostiene un cartel del fallecido general de la Guardia Revolucionaria iraní Qassem Soleimani, asesinado en un ataque de dron estadounidense en 2020 en Irak, en un acto contra Israel ante la embajada británica en Teherán, Irán, la madruga del domingo 14 de abril de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved