El arte de Caravaggio brilla en Roma y en iglesias de la orden del papa León XIV

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Turistas admiran "La Madonna de los Peregrinos", de Caravaggio, en la Basílica de San Agustín, en Roma, el jueves 22 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El nombre de “La Madonna de los Peregrinos” hace referencia no solo a las dos figuras ante María, sino también al hecho de que en este lugar, los agustinos han acogido a peregrinos que van camino al Vaticano desde finales del siglo XIII.

Mecenas bien relacionados comisionaron la pintura para conmemorar una peregrinación a Loreto —un santuario en el centro de Italia donde la tradición dice que la casa de María fue milagrosamente transportada por aire—, dijo Alessandro Zuccari, miembro de la prestigiosa Accademia dei Lincei de Italia. Él escribió el capítulo sobre espiritualidad en el catálogo de la exposición de Caravaggio.

De hecho, a pesar de su vida aventurera y su arte brutalmente realista, Caravaggio trabajó para mecenas prestigiosos y piadosos, incluido un cardenal, y se documenta que participó en ritos católicos, incluida la adoración eucarística, añadió Zuccari.

Eso difícilmente encaja con la reputación de un "artista maldito" transgresor que Caravaggio —cuyo nombre completo era Michelangelo Merisi— acumuló a lo largo de los siglos.

“No sabemos qué pensaba Caravaggio, porque no dejó escritos. Estoy convencido, al igual que otros expertos, de que Caravaggio tiene su propia espiritualidad”, señaló Zuccari.

De unas 70 pinturas de Caravaggio, más de 50 representan santos o escenas bíblicas, incluso aquellas destinadas a colecciones privadas, no a iglesias, añadió.

Algunas de las obras más conocidas están entre las dos docenas de pinturas en exhibición en el Palazzo Barberini, que abarcan el tiempo desde la llegada de Caravaggio a Roma alrededor de 1595 hasta su muerte en 1610. Incluyen obras prestadas desde Dublín hasta Kansas City.

Está la primera pintura religiosa de Caravaggio, “San Francisco de Asís”, quien es representado en los brazos de un ángel mientras uno de sus primeros discípulos, el hermano León, apenas se ve en la oscuridad circundante.

Este es un ejemplo temprano de esas obras "oscuri gagliardi" —una oscuridad audaz, como lo expresó un crítico de arte del siglo XVII citado en un panel de la exposición. "Gagliardo" es una palabra de jerga que los romanos todavía usan hoy para referirse a todo, desde paninis hasta personas con un estilo y poder especial.

Otras dos pinturas religiosas con el mismo uso innovador de la luz y la oscuridad toman un giro espeluznante. En “Judith decapitando a Holofernes”, la heroína judía frunce el ceño en aparente disgusto ante la sangre que brota de su cuello. En “David con la cabeza de Goliat”, la cabeza cercenada y ensangrentada es un autorretrato.

En lo que probablemente sea la última pintura del artista antes de morir a los 39 años, y la última exhibida en la nueva muestra, Caravaggio también se retrató a sí mismo. Es el hombre que asoma, atónito y boquiabierto, desde la oscuridad hacia el soldado que acaba de disparar una flecha al pecho de santa Úrsula.

Más pinturas religiosas de Caravaggio se encuentran en capillas del centro de Roma. “La Conversión de Saulo”, una versión temprana de la cual está en la exposición, y “La Crucifixión de Pedro” están en Santa María del Popolo, también una comunidad agustiniana. Tres pinturas sobre San Mateo están en la iglesia de San Luigi dei Francesi.

A dos cuadras de distancia, de regreso en San Agustín, peregrinos y turistas vienen a ver los Caravaggio y otras obras de arte. Para Cormio, recibirlos es una oportunidad para fomentar la espiritualidad agustiniana.

“Agustín también nos dejó esta enseñanza: que a través de la belleza de la creación y la belleza de las obras humanas, también podemos captar algo de la belleza de Dios”, señaló.

____

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. ____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press