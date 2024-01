El alcance global de los cárteles mexicanos alimenta una crisis nacional en Ecuador

Militares patrullan a las afueras de un mercado abierto, en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción nacional que suspende derechos ciudadanos y permite movilizar al Ejército en tareas de seguridad, ante la última secuencia de ataques violentos en el país. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados patrullan una zona residencial en la parte sur de Quito, Ecuador, el 12 de enero de 2024, tras la aparente huida del poderoso líder de una banda de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción nacional que suspende derechos ciudadanos y permite movilizar al Ejército en tareas de seguridad, ante la última secuencia de ataques violentos en el país. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares instalan un punto de control en una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares patrullan por una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la derecha, visita el canal TC Television que fue asaltado violentamente el martes por un grupo de hombres armados en Guayaquil, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024. Miles de espectadores vieron en vivo cómo los atacantes amenazaban a los presentadores y trabajadores en el estudio con armas largas, cortas y explosivos. La policía los neutralizó después, detuvo a 13 personas y la fiscalía general informó que serían procesados con cargos por terrorismo, con penas de hasta 13 años de prisión. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved