Ejército ucraniano dice que Rusia está incrementando sus soldados en la región de Járkiv

Mykola Kravchenko, de 63 años, enciende un cigarrillo junto a los restos de un cohete ruso con el que hizo un tendedero para colgar ropa, el jueves 30 de mayo de 2024, en el poblado de Maydanivka, en la región de Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)