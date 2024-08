Ejército mexicano reconoce haber tenido bajas por bombas lanzadas desde drones por los cárteles

ARCHIVO - Soldados patrullan cerca de la aldea Plaza Vieja en el estado de Michoacán en México, el 28 de octubre de 2021. El ejército mexicano reconoció por primera vez el 2 de agosto de 2024 que algunos de sus soldados han muerto por bombas de un cartel de la droga lanzadas desde drones en el occidental estado de Michoacán, sin proporcionar cifras de víctimas mortales. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.