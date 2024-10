Ejército mexicano denuncia a militares implicados en tiroteo en el que murieron seis migrantes

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en el centro; el ministro de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, a la izquierda, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, cantan el himno nacional durante una revisión de tropas en el Campo Marte en la Ciudad de México, el jueves 3 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Entre los fallecidos hay tres originarios de Egipto, uno de Perú, otro de Honduras y otro que aún no ha sido identificado. Las autoridades no han revelado las edades de los muertos, pero entre las víctimas hay dos hermanas egipcias de 11 y 18 años, informaron a The Associated Press dos agentes, uno federal y otro estatal, que hablaron en condición de anonimato porque no están autorizados a hacer declaraciones sobre el caso.