‘Efecto Taylor Swift’ busca proveer agua durante olas de calor que amenazan la vida en Brasil

ARCHIVO - Fans de Taylor Swift aguardan para ingresar al estadio olímpico Nilton Santos en medio de una ola de calor en Río de Janeiro, 18 de noviembre de 2023. Una ola de calor sofocante reinaba en el sureste de Brasil el día del concierto de Swift. (AP Foto/Silvia Izquierdo, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved