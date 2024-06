EEUU: Marido de novia que conductora ebria mató la noche de bodas recibirá indemnización millonaria

Aric Hutchinson recibirá cerca de 863.300 dólares de los bares The Drop In Bar & Deli, the Crab Shack y Snapper Jacks, todos ubicados en Folly Beach; del seguro de automóviles Progressive; y de Enterprise Rent-A-Car, según un acuerdo aprobado esta semana por el juez Roger Young del tribunal de circuito del condado Charleston, según reportó el periódico Post and Courier.