EEUU lo entrenó para combatir, pero luego se rebeló en su contra. Más como él hacen lo mismo

Esta imagen de un video de YouTube publicado por Chris Arthur el 20 de marzo de 2018 lo muestra con una pistola durante un video de entrenamiento. (AP Foto)

Campos de cultivo y bosques rodean la casa de Amy y Chris Arthur en las afueras de Mount Olive, Carolina del Norte, el lunes 15 de julio de 2024. (AP Foto/Allen G. Breed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta imagen utilizada como prueba muestra el porche delantero donde, según los fiscales federales, Chris Arthur escondió una bomba en su casa de Mount Olive, Carolina del Norte. (U.S. District Court for the Eastern District of North Carolina via AP)