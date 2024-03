EEUU envía soldados para reforzar seguridad en su embajada en Haití

Elementos de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional de Haití establece un perímetro para retomar el control de una de las tres delegaciones de policía que fueron tomadas por pandillas, en el centro de Puerto Príncipe, Haití, el sábado 9 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved