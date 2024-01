EEUU dona equipos de seguridad militar, camiones y motores de lanchas a Ecuador ante violencia

La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, conversa con un militar en un acto para la donación de equipamiento de seguridad y para desastres naturales de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, el jueves 25 de enero de 2024. La donación es parte de la cooperación para apoyar la lucha de Ecuador contra la violencia relacionada con bandas de narcotráfico. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Equipamiento de seguridad y para desastres naturales de Estados Unidos colocados antes de ser donados a las Fuerzas Armadas de Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, el jueves 25 de enero de 2024. La donación es parte de la cooperación para apoyar la lucha de Ecuador contra la violencia relacionada con bandas de narcotráfico. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, desde la izquierda, la secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador, Diana Salazar, el embajador estadounidense para Ecuador, Michael Fitzpatrick, y jefe de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el almirante Jaime Vela en un acto para la donación de equipamiento de seguridad y para desastres naturales de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, el jueves 25 de enero de 2024. La donación es parte de la cooperación para apoyar la lucha de Ecuador contra la violencia relacionada con bandas de narcotráfico. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved