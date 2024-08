Ecuatorianos votaron para poner fin a extracción de crudo en Amazonía; un año después no ha pasado

ARCHIVO - Indígenas waorani participan en una protesta en Quito, Ecuador, el 20 de agosto de 2024, exigiendo a las autoridades que cumplan con la decisión de detener la perforación de petróleo en un parque nacional en el corazón de la Amazonía del país donde viven. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved