Ecuador suspende servicio de alimentación en varias cárceles. Reclusos dependen de donaciones

ARCHIVO - Soldados hacen guardia mientras varios prisioneros trapean una cancha de indor en la cárcel de Cotopaxi, durante un recorrido de prensa organizado por los militares, en Latacunga el 22 de febrero de 2024. La empresa que ofrecía alimentación en varias cárceles del país suspendió su servicio el viernes 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved