Ecuador suspende acuerdo con China que exime de visas a ciudadanos de ese país

ARCHIVO - Un grupo de personas, entre ellas muchas de China, caminan a lo largo del muro después de cruzar la frontera con México para buscar asilo cerca de Jacumba, California, el 24 de octubre de 2023. Ecuador anunció el martes 18 de junio de 2024 la suspensión de un acuerdo con China que exceptuaba de visas a los ciudadanos chinos que viajaban al país sudamericano debido al aumento de flujos migratorios irregulares. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)