Ecuador: indígenas amazónicos rechazan acuerdos de inversión minera y advierten con resistencia

ARCHIVO - Indígenas waorani participan en una protesta ante la Corte Constitucional para reclamar al gobierno de Ecuador que proteja la Amazonía de acuerdo con decisiones de la Corte contra el avance de la extracción minera y petrolera, en Quito, Ecuador, el 6 de septiembre de 2022. Organizaciones indígenas amazónicas del Ecuador rechazaron el miércoles 6 de marzo de 2024 la suscripción de seis acuerdos de inversión minera que anunció el presidente, Daniel Noboa, en la Convención Mundial de Exploración y Minería en Toronto, Canadá. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved