Ecuador espera armamento, tecnología y entrenamiento de EEUU para combatir la violencia

Un hombre no identificado es detenido por soldados durante una operación militar en Guayaquil, Ecuador, el jueves 18 de enero de 2024. Ecuador ha sido sacudido por una serie de ataques, incluidos los secuestros de varios policías, a raíz de la fuga de prisión del supuesto líder de una pandilla. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved