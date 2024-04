Ecuador declara un nuevo estado de excepción: por calamidad pública por falta de energía eléctrica

Un cliente compra ropa en una tienda sin electricidad debido a los cortes de energía programados por el Ministerio de Energía, en Quito, Ecuador, el martes 16 de abril de 2024. Ecuador enfrenta racionamientos de electricidad debido a una prolongada sequía y a las altas temperaturas que han reducido los caudales que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved