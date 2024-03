Dos altos cargos estatales renuncian tras detención de 2 policías por muerte de estudiante en México

Un integrante de la Guardia Nacional herido se dirige a recibir atención médica tras enfrentamientos con estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa que protestaban por el asesinato a tiros la semana anterior de uno de sus compañeros en un puesto de control policial, afuera de la sede de la fiscalía de Chilpancingo, México, el martes 12 marzo de 2024. (AP Foto/Alejandrino González) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved