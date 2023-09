Dividen una ciudad inundada en Libia para contener posibles brotes de enfermedades

Copyright 2023The Associated Press. All rights reserved

“Ahora las zonas afectadas están completamente aisladas, las fuerzas armadas y el gobierno han empezado a crear una separación por temor a la propagación de enfermedades o epidemias”, indicó el primer ministro, Ossama Hamad, en una entrevista telefónica con la televisora saudí Al-Arabiya. No se dieron más detalles.

Muchos de los vecinos de la ciudad consideraban a los políticos como artífices de la crisis. El país lleva dividido entre gobiernos rivales desde 2014. Ambos están respaldados por diferentes socios internacionales y milicias armadas, cuya influencia sobre el país se ha disparado desde el alzamiento de la Primavera Árabe respaldado por la OTAN en el que el autócrata Moamar Gadafi fue derrocado y asesinado en 2011.

Las autoridades de los dos gobiernos han enviado equipos humanitarios a la ciudad, pero han tenido problemas para organizar una respuesta más general al enorme desastre. La operación para recuperar víctimas, con ayuda de equipos internacionales, ha estado mal coordinada y los residentes dicen que la ayuda se distribuye de forma desigual.

Diferentes organismos oficiales han publicado estadísticas y cifras de muertos dispares.

Los equipos de búsqueda y rescate seguían encontrando cuerpos en el mar y entre los escombros de edificios derruidos, indicó Bashir Omar, vocero del Comité Internacional de Cruz Roja. Las muertes “se cuentan por miles”, dijo a The Associated Press, aunque no dio una cifra cerrada de cuerpos recuperados y explicó que muchos grupos distintos trabajan en recuperar los restos.

La Media Luna Roja de Libia dijo la semana pasada que al menos 11.300 personas habían muerto y otras 10.000 estaban desaparecidas. Tras reportes iniciales con esa misma cifra de víctimas, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios da ahora números mucho más bajos, de unos 4.000 muertos y 9.000 desaparecidos.

