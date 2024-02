Director de UNRWA dice que es vital que reciba nuevos fondos de UE para palestinos

Activistas sostienen letreros durante una protesta para exigir que los países retomen el envío de fondos a la UNRWA y apoyen a los palestinos de la Franja de Gaza, cerca de la sede de la Unión Europea, en Beirut, Líbano, el miércoles 7 de febrero de 2024. (AP Foto/Bilal Hussein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved