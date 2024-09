Devuelven a familiares joyas confiscadas por nazis en Polonia

Una persona muestra joyas de oro que fueron confiscadas por los alemanes nazis a Zofia Strusińska y a su hermana Józefa Skórka en 1944 y llevadas a un campo de concentración. Los objetos fueron devueltos a sus familiares en una ceremonia en Varsovia, Polonia, el martes 10 de septiembre de 2024, en la que otras 10 familias también recuperaron las pertenencias de sus familiares. (Foto AP/Czarek Sokolowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved