Destituyen al jefe de la policía de Haití tras críticas por no proteger a agentes de las pandillas

Un funcionario del gobierno que no estaba autorizado para hablar con la prensa comentó a The Associated Press el sábado que el exjefe de la policía haitiana, Normil Rameau volverá a tomar el mando de un departamento que no cuenta con fondos ni equipo suficientes que, según un reporte de la ONU, sólo tiene unos 4.000 agentes de servicio en un país de más de 11 millones de habitantes. Rameau había sido despedido del mismo puesto hace casi cuatro años bajo un gobierno distinto.