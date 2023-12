Desplazados, repatriados y cruzando fronteras: Afganos emprenden duros periplos para sobrevivir

Una refugiada regresa a Afganistán a través de la frontera afgano-paquistaní, en Torkham, Afganistán, el 3 de noviembre de 2023. Muchos refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una refugiada afgana descansa en el desierto, cerca de un campamento en la frontera entre Afganistán y Pakistán, en Torkham, Afganistán, el 17 de noviembre de 2023. Muchos refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Un niña refugiada posa para una foto en un campamento cerca de la frontera afgano-paquistaní, en Torkham, Afganistán, el 4 de noviembre de 2023. Muchos refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Refugiados afganos se instalan en un campamento cerca de la frontera afgano-paquistaní, en Torkham, Afganistán, el 4 de noviembre de 2023. Muchos refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Refugiados afganos esperan para registrarse en un campamento cerca de la frontera afgano-paquistaní, en Torkham, Afganistán, el 4 de noviembre de 2023. Muchos refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Refugiados afganos, en un campamento cerca de la frontera afgano-paquistaní, en Torkham, Afganistán, el 4 de noviembre de 2023. Muchos refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Varios niños estudian en una escuela religiosa en un campamento para desplazados internos a las afueras de Herat, Afganistán, el 8 de junio de 2023. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Shamila, de 15 años y de una familia desplaza, se ajusta el traje de su boda en una vieja casa de barro a las afueras de Kabul, Afganistán, el 19 de mayo de 2023. ""No tengo elección. Si no acepto, mi familia saldrá perjudicada", dice. La pobreza y las deudas llevaron a su padre a casarla con un chico de su edad. Si no, podría tener que entregarla a alguien a quien le debe dinero, afirmó añadiendo que con la cantidad que recibirá podrá saldar la deuda y tratar a su hijo. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Fahimeh, de 14 años y perteneciente a una familia de desplazados internos, posa sentada en una cama en la habitación donde se casó, a las afueras de Kabul, Afganistán, el 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Refugiados afganos viajan sentados en la parte trasera de una camioneta para dirigirse a Irán por el desierto tras cruzar las fronteras de Afganistán y Pakistán, a las afueras de la ciudad afgana de Zaranj, el 24 de diciembre de 2023. Más de 40 años de guerra, violencia y pobreza en Afganistán han creado una de las poblaciones más desarraigadas del mundo. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Vista de un cementerio chií afgano, donde descansan un gran número de migrantes muertos cuando trataban de cruzar al frontera, a las afueras de Zaranj, Afganistán, el 25 de diciembre de 2023. Según la población local, cuando los chiíes cruzan a Pakistán, son atacados por el grupo Jundollah, tomados como rehenes y liberados tras pagar mucho dinero, o asesinados. Los migrantes chiíes tratan de pasar sobre el muro fronterizo, aunque es mucho más difícil y a menudo no tienen éxito. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Jóvenes migrantes chiíes afganos esperan a la medianoche en unas ruinas en el desierto, cerca de la ciudad de Zaranj, Afganistán, y del muro fronterizo con Irán, para tratar de saltarlo, el 25 de diciembre de 2023. Cada mes, miles cruzan a Irán a través de ese punto. Es una ruta peligrosa: en la oscuridad de la noche, con la ayuda de traficantes de personas, trepan por un muro utilizando escaleras y saltan al otro lado. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Jóvenes migrantes chiíes afganos esperan a la medianoche en unas ruinas en el desierto, cerca de la ciudad de Zaranj, Afganistán, y del muro fronterizo con Irán, para tratar de saltarlo, el 25 de diciembre de 2023. La mayoría son chicos jóvenes, de entre 12 y 20 años, y usan este sistema con la esperanza de poder trabajar en Irán y enviar dinero a sus familias. Muchos son interceptados por la guardia fronteriza iraní y devueltos a su país. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Jóvenes migrantes chiíes afganos caminan hacia el muro fronterizo entre Irán y Afganistán en el desierto en las inmediaciones de la ciudad de Zaranj, Afganistán, tratar de saltarlo, el 25 de diciembre de 2023. Las expulsiones de Pakistán han incrementado el ya elevado número de afganos que tratan de migrar a Irán para buscar trabajo allí. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Combatientes talibanes patrullan mientras refugiados afganos llegan a un campamento cerca del paso fronterizo de Torkham con Pakistán, en Torkham, Afganistán, el 17 de noviembre de 2023. Mucho refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Vista de un campamento para migrantes en al frontera afgano-paquistaní, en Torkham, Afganistán, el 17 de noviembre de 2023. La decisión de Pakistán de deportar a los afganos que entraron de forma ilegal al país ha sido un importante revés. Muchos afganos llevaban décadas viviendo allí luego de escapar de las sucesivas guerras en su tierra. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Tres niños desplazados internos miran con sorpresa la manzana que su madre pudo llevar a casa tras pedir limosna, en un campamento a las afueras de Kabul, Afganistán, el 2 de febrero de 2023. Desde la caótica llegada al poder del Talibán el 15 de agosto de 2021, la economía afgana, ya devastada por la guerra y que se mantenía gracias a las donaciones internacionales, está al borde del colapso. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Desplazados internos cuidan de su hijo enfermo en un campamento en Kabul, Afganistán, el 9 de febrero de 2023. No tienen dinero para tratar a su hijo enfermo. La Organización Mundial de la Salud advierte que millones de niños sufren desnutrición y, según Naciones Unidas, el 97% de los afganos vivirán pronto bajo el umbral de la pobreza. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Una familia de desplazados internos se reúne alrededor de una estufa encendida con basura para calentarse en un campamento a las afueras de Kabul, Afganistán, el 29 de enero de 2023. Tres millones y medio de afganos están desplazados dentro de la propia nación de 40 millones de habitantes tras dejar atrás sus hogares debido a la guerra, los sismos, la sequía o la escasez de recursos. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Una mujer desplazada atienda a su hijo enfermo en un campamento a las afueras de Kabul, Afganistán, el 9 de febrero de 2023. Desde la caótica llegada al poder del Talibán el 15 de agosto de 2021, la economía afgana, ya devastada por la guerra y que se mantenía gracias a las donaciones internacionales, está al borde del colapso. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Una familia que se vio obligada a abandonar su hogar se calienta quemando basura en un campamento a las afueras de Kabul, Afganistán, el 22 de enero de 2023. Los desplazados son los más pobres entre los pobres. Muchos viven en campamentos en todos el país y no se pueden permitir comprar comida o leña para calentarse en invierno. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Un niño pide limosna en una carretera próxima al campamento para desplazados internos en el que vive en Kabul, Afganistán, el 2 de febrero de 2023. La Organización Mundial de la Salud advierte que millones de niños sufren desnutrición y, según Naciones Unidas, el 97% de los afganos vivirán pronto bajo el umbral de la pobreza. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Una niña discapacitada enferma yace tendida al aire libre en un campamento para familias desplazadas dentro del propio país, a las afueras de Kabul, Afganistán, el 6 de febrero de 2023. Su madre no tiene dinero para pagar su atención médica. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Un desplazado, que perdió una pierna en un ataque suicida en el aeropuerto de Kabul, camina por un campamento a las afueras de la capital afgana, el 2 de febrero de 2023. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Rahmat, un niño discapacitado de 15 años, toma el fresco en un campamento para familias desplazadas internas a las afueras de Kabul, Afganistán, el 23 de enero de 2023. Desde la caótica llegada al poder del Talibán el 15 de agosto de 2021, la economía afgana, ya devastada por la guerra y que se mantenía gracias a las donaciones internacionales, está al borde del colapso. Los hospitales no tienen fondos. La Organización Mundial de la Salud advierte que millones de niños sufren desnutrición y, según Naciones Unidas, el 97% de los afganos vivirán pronto bajo el umbral de la pobreza. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Refugiados afganos pasan junto a una clase para niñas al aire libre, en Torkham, Afganistán, el 18 de noviembre de 2023. Muchos refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)