Desplazados de islas Chagos protestan por acuerdo que favorece a base militar de EEUU

La chagosiana Whitney Tranquille, en el centro, asiste a una protesta en respuesta al anuncio del Reino Unido de ceder la soberanía de las largamente disputadas Islas Chagos a Mauricio y en contra de su "exclusión" de las negociaciones sobre Chagos, frente al Parlamento del Reino Unido, en Londres, el lunes 7 de octubre de 2024. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved