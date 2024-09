Deslave por lluvias causa 12 muertos y 2 desaparecidos en mina de oro ilegal de Indonesia

Rescatistas suben a un sobreviviente a una ambulancia después de que un deslave provocado por las lluvias torrenciales cayó sobre una operación minera no autorizada, provocando la muerte de varias personas, en Solok, Sumatra Occidental, Indonesia, el sábado 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/John Nedy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.