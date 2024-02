Desertor del Grupo Wagner recibe residencia en Noruega, pero no asilo permanente

ARCHIVO - El exmiembro del contratista militar privado ruso Wagner, Andrey Medvedev, derecha, escucha a su abogado, Brynjulf Risnes, durante una audiencia en Oslo, 25 de abril de 2023. Medvedev ha recibido permiso de residencia temporario en Noruega, pero no el asilo permanente, informó un diario el martes 6 de febrero de 2024. (Gorm Kallestad/NTB Scanpix via AP, File) Gorm Kallestad / NTB

Brynjulf Risnes, abogado de Andrey Medvedev, dijo al Dagbladet que su cliente recibió la residencia temporaria “debido al riesgo de seguridad que implicaría su regreso a Rusia, pero no se le otorgó la residencia permanente ni la ciudadanía.

The Associated Press no pudo comunicarse con Risnes el martes.