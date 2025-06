Desde su encierro, Cristina Fernández llama a sus seguidores a organizarse para volver al poder

Partidarios de la expresidenta argentina Cristina Fernández protestan en su defensa después de que Fernández comenzara a cumplir una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario por corrupción en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de junio de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Una partidaria de la expresidenta argentina Cristina Fernández lleva escrito en la frente "Fuera Milei", en referencia al actual presidente Javier Milei, durante una marcha en apoyo a Fernández, quien comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario por corrupción, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de junio de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

