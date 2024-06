Desaparición de estanque en la cálida Malí amenaza una tradición pesquera protegida por la UNESCO

Miles de pescadores llenan un gran estanque enlodado y lanzan sus redes al agua en la localidad de San, en el sur de Malí, el 6 de junio de 2024, para el Snaké mon, un rito colectivo de pesca que comienza con sacrificios de animales y ofrendas a los espíritus del agua del estanque de Sanké. (AP Foto/Moustapha Diallo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.