Denuncian a presidente Milei por promocionar supuestamente criptomoneda que colapsó en Argentina

"Hubo una concertación previa para cometer una cantidad de estafas indeterminadas... en donde la actuación presidencial fue esencial”, dijo Baldiviezo en declaraciones a The Associated Press. Aseguró que la querella es de carácter ciudadana y que esperan que se le dé curso de inmediato en las instancias judiciales y de investigación.

“Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”, escribió el sábado Fernández de Kirchner en X. “Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada”.

Milei explicó el sábado que con su mensaje en X intentó respaldar un supuesto “emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna", al tiempo en que aseguró que no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto y que por ello optó por no seguir dándole difusión. También culpó a sus opositores de querer sacar rédito político de la situación.

Ese tipo de operación se conoce en el mundo de las criptomonedas como “Rug pull”, un tipo de inversión donde un desarrollador lanza un token atractivo para captar aportantes y luego retirar los fondos, ya inflados, para abandonar el proyecto, dejando a esos tokens sin valor. De acuerdo con el sitio de inversiones Dex Screener, esa operación habría ocasionado pérdidas por casi 80 millones de dólares a los efímeros inversores.

La oficina del presidente argentino publicó un mensaje la noche del sábado en las redes sociales en el que intentó desligar a Milei del desarrollo de la criptomoneda y anunció la intervención “de forma inmediata” de la Oficina Anticorrupción, que depende del propio Poder Ejecutivo.

Pero la oficina presidencial también reconoció que hubo reuniones en la Casa Rosada (sede presidencial) con los representantes de la empresa dueña del proyecto —KIP Protocol— e inclusive del mandatario Milei con la persona que habría provisto la infraestructura tecnológica para su creación, Hayden Mark Davis.

Davis emitió el sábado un video en sus redes en el que culpa a Milei por el derrumbe de la moneda, que se dio, según él, tras la eliminación de la publicación por parte del presidente. Aseguró que “a pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales”.

