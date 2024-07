Decenas de personas son sentenciadas a cadena perpetua en juicio masivo en Emiratos Árabes Unidos

ARCHIVO - Activistas sostienen letreros durante una protesta contra la detención de os activistas egipcios Alaa Abdel-Fatthah y Mohamed al-Siddiq, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos el sábado 9 de diciembre de 2023. (AP Foto/Rafiq Maqbool, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.