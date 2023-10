Debutante Daniel Noboa gana elecciones de Ecuador y gobernará en minoría ante crisis de violencia

El candidato presidencial Daniel Noboa en Olón, Ecuador, tras los resultados que le dan la ventaja en el balotaje presidencial del domingo 15 de octubre de 2023. A la izquierda, su esposa Lavinia Valbonesi. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La candidata Luisa González saluda a sus seguidores tras reconocer la derrota en la carrera presidencial frente a su rival Daniel Noboa, en una intervención en el Hotel Hilton en Quito, Ecuador, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Un simpatizante del candidato presidencial Daniel Noboa con una imagen de cartón de Noboa celebra los primeros resultados del balotaje presidencial que le dan la ventaja al empresario, en Quito, Ecuador, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Carlos Noriega)

Simpatizantes del candidato presidencial Daniel Noboa celebran los primeros resultados del balotaje presidencial que le dan la ventaja al empresario, en Quito, Ecuador, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Carlos Noriega)

El candidato presidencial Daniel Noboa sostiene la papeleta que colocará en la urna durante la segunda vuelta electoral en Ecuador en la localidad de Olón el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

Soldados y elementos de seguridad escoltan el auto del candidato presidencial ecuatoriano Daniel Noboa tras haber votado en la segunda vuelta electoral en la localidad de Olón, Ecuador, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

La candidata presidencial Luis González llega a votar en la segunda vuelta electoral en Canuto, Ecuador, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Ochoa)

Votantes llegan a un centro de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, en la localidad de Cangahua, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Una votante acude a las urnas en la segunda vuelta presidencial de Ecuador, en la localidad de Cangahua, el domingo 15 de octubre. (AP Foto/Dolores Ochoa)