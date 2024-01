De Berlín a Karachi, miles se manifiestan a favor de Israel o de los palestinos

Simpatizantes del partido político Jamaat-e-Islami gritan consignas durante una protesta contra los ataques aéreos israelíes y para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza, el domingo 14 de enero de 2024, en Karachi, Pakistán. (AP Foto/Fareed Khan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.