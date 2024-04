Dan Rather regresa al aire tras amarga salida hace 18 años y días antes de su documental en Netflix

El presentador de CBS News, Dan Rather, lee tarjetas de referencia durante un ensayo general de la cobertura de la noche de las elecciones de 2000 de CBS News el 3 de noviembre de 2000 en Nueva York. (Foto AP/Mark Lennihan, Archivo) AP2000

Después de 44 años en la cadena y 24 como presentador del “CBS Evening News”, Rather se fue bajo una nube luego de una investigación fallida sobre el historial militar del entonces presidente George W. Bush. Rather se despidió como presentador por última vez el 9 de marzo de 2005 y abandonó la cadena cuando terminó su contrato 15 meses después.

Con una continua enemistad entre él y el entonces jefe de la CBS, Leslie Moonves, Rather esencialmente se convirtió en una persona insignificante en la división de noticias que dominó durante décadas.

“Sin disculpas ni explicaciones, extraño a CBS”, dijo Rather al corresponsal Lee Cowan en la entrevista que se transmitió el domingo. “Lo he extrañado desde el día que me fui”.