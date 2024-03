Cuba protesta ante EEUU por críticas tras manifestaciones por falta de luz y desabastecimiento

ARCHIVO - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la Cumbre del Clima, en la COP28, el sábado 2 de diciembre de 2023, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Grupos de manifestantes salieron a las calles en la ciudad de Santiago el domingo 18 de marzo de 2024, en protesta por los cortes de luz de hasta ocho horas y desabastecimiento de comida en Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel se refirió a las protestas en redes sociales, aunque no especificó dónde ocurrieron. (AP Fhoto/Peter Dejong, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.