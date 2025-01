Cuba informa sobre más de un centenar de presos liberados, ONGs computan unos 50 como políticos

Juan Yainier Antomarchi Núñez sube a la parte trasera de una motocicleta taxi en La Habana, Cuba, el jueves 16 de enero de 2025, después de haber sido liberado condicionalmente de su detención por participar en las protestas antigubernamentales de 2021. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright2025 The Associated Press. All rights reserved