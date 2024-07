Cuando los médicos se van de Puerto Rico, un rapero trata de llenar el vacío

El Dr. Pedro Juan Vázquez, conocido por su nombre artístico PJ Sin Suela, atiende a un paciente en Loiza, Puerto Rico, el sábado 25 de mayo de 2024. El médico de 34 años viaja desde la capital de San Juan hasta el sur de la isla. y regiones centrales para atender a las comunidades que luchan tras los huracanes. Después de colgar su bata de médico, Vázquez dedica su tiempo a producir nueva música que hable de los problemas de la isla. (Foto AP/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El Dr. Pedro Juan Vázquez, conocido por su nombre artístico PJ Sin Suela, hace rondas puerta por puerta en Loiza, Puerto Rico, el sábado 25 de mayo de 2024. El médico de 34 años viaja desde la capital de San Juan hasta el sur de la isla. y regiones centrales para atender a las comunidades que luchan tras los huracanes. Después de colgar su bata de médico, Vázquez dedica su tiempo a producir nueva música que hable de los problemas de la isla. (Foto AP/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El Dr. Pedro Juan Vázquez, conocido por su nombre artístico PJ Sin Suela, posa para un retrato con un fan durante sus rondas en Loiza, Puerto Rico, el sábado 25 de mayo de 2024. El médico de 34 años viaja desde la capital de San Juan hasta el sur de la isla. y regiones centrales para atender a las comunidades que luchan tras los huracanes. Después de colgar su bata de médico, Vázquez dedica su tiempo a producir nueva música que hable de los problemas de la isla.(Foto AP/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El Dr. Pedro Juan Vázquez, conocido por su nombre artístico PJ Sin Suela, atiende a un paciente en Loiza, Puerto Rico, el sábado 25 de mayo de 2024. El médico de 34 años viaja desde la capital de San Juan hasta el sur de la isla y regiones centrales para atender a las comunidades que luchan tras los huracanes. Después de colgar su bata de médico, Vázquez dedica su tiempo a producir nueva música que hable de los problemas de la isla. (Foto AP/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas formadas para ser atendidas por el Dr. Pedro Juan Vázquez, conocido por su nombre artístico PJ Sin Suela, en Loiza, Puerto Rico, el sábado 25 de mayo de 2024. El médico de 34 años viaja desde la capital de San Juan hasta el sur de la isla. y regiones centrales para atender a las comunidades que luchan tras los huracanes. Después de colgar su bata de médico, Vázquez dedica su tiempo a producir nueva música que hable de los problemas de la isla. (Foto AP/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes rodean al Dr. Pedro Juan Vázquez, conocido por su nombre artístico PJ Sin Suela, durante su presentación en un baile de graduación de una secundaria en Camuy, Puerto Rico, el jueves 6 de junio de 2024. (Foto AP/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved