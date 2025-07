Cuando el miedo lleva al cierre. La extorsión va al alza en México asfixiando a tiendas y empresas

Un soldado patrulla una calle el jueves 10 de julio de 2025, en el centro de Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Policías de Ciudad de México patrullan un vecindario el miércoles 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, concede una entrevista en su oficina, el miércoles 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un perro policial olfatea el suelo en un parque, el viernes 11 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved