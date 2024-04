Crucero detenido podrá zarpar de España tras dejar a pasajeros bolivianos con visas problemáticas

Pasajeros fotografiados en el crucero MSC Armony, atracado en el puerto de Barcelona, España, el miércoles 3 de abril de 2024. Un crucero que había sido detenido en el puerto nororiental español de Barcelona podrá reanudar su viaje después de que un grupo de pasajeros bolivianos con problemas de visas desembarcaran el jueves 4 de abril de 2024, según las autoridades. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.