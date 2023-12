Critican a Macron por apoyar a Depardieu ante denuncias de abuso sexual

ARCHIVO - El actor Gérard Depardieu askste al estreno del filme "Tour de France" en París, 14 de noviembre de 2016. Activistas por los derechos de las mujeres criticaron al presidente francés Emmanuel Macron el jueves 21 de por aparentemente tomar partido por el actor Gérard Depardieu, quien enfrenta denuncias de abuso sexual, al decir que el astro “enorgullece a Francia”.(AP Foto/Thibault Camus, File) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.