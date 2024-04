Cristina Fernández de Kirchner reaparece y cuestiona estado de la economía argentina

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Cristina Fernández de Kirchner, dos veces expresidenta y reciente exvicepresidenta de Argentina, acude a la ceremonia de inauguración del Estadio Néstor Kirchner en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, el sábado 27 de abril de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“No pagaste la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debés a las provincias y a las universidades… No hermano, no tenés superávit. No es cierto. Mirá todo lo que debes”, señaló en un discurso con referencias técnicas a la economía que se extendió por más de una hora.