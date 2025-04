Creciente violencia y alto empleo informal, los grandes desafíos del próximo presidente de Ecuador

El candidato y presidente Daniel Noboa habla en un mitin de campaña en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Luisa González, candidata presidencial del partido Revolución Ciudadana, da un discurso en un acto de campaña en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una partidaria del candidato y presidente en ejercicio Daniel Noboa lo anima durante un mitin de campaña en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de abril de 2025.(AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved