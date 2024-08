Crecen protestas en India tras violación y asesinato de médica practicante en hospital estatal

Médicos residentes y estudiantes de Medicina de un hospital estatal realizan una protesta tras la violación y asesinato de una doctora en prácticas en el Colegio Médico y Hospital estatal R.G. Kar en Calcuta, en Mumbai, India, el viernes 16 de agosto de 2024. (AP Foto/Rajanish Kakade) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved